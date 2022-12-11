Российского певца Данко не пустили в Молдавию

Российского певца Данко (настоящее имя Александр Фадеев) не пустили в Молдавию. Таможенники задержали его в аэропорту Кишинева, не объяснив решение. Артист должен был выступать в городе 9 декабря, но не смог выйти за пределы аэропорта. Обращаясь к поклонникам в Молдавии, Данко заявил, что сидит в аэропорту уже второй день и проведет там еще ночь.

Супруга певца сообщила "Комсомольской правде", что Данко летел в Кишинев из Крыма с пересадками в Москве и Ереване. Она считает, что запрет на посещение Молдавии для ее мужа носит политический характер, поскольку певец живет в Крыму и ездит на Донбасс.