В Twitter можно будет писать сообщения до 4 тысяч знаков - Маск

Илон Маск подтвердил намерение увеличить лимит символов в постах в Twitter с 280 до 4 тыс. Эти планы уже вызвали критику, поскольку краткость постов и вообще сам формат микроблогинга – это то, что изначально отличало платформу от других соцсетей.

Ранее Маск, купивший Twitter за $40 млрд, объявил о намерении удалить 1,5 млрд учетных записей, в которых не было публикаций несколько лет. Также Маск хочет увеличить стоимость платных аккаунтов с $5 до $8 в месяц.