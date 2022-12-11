11 Декабря 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото:rt.tsn.ua

Шоумена Стаса Барецкого избили в Санкт-Петербурге

Эпатажного музыканта и шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили у входа в клуб в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала "122", мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По данным канала, ЧП произошло под утро. Несколько человек напали на артиста, у него похитили 120 тыс. руб. Директор Барецкого считает, что избиение могло быть спланировано. Сейчас проверку проводит полиция.

Барецкий известен благодаря сомнительным проектам и громким комментариям событий из мира шоу-бизнеса. Несколько лет назад он собирался снять фильм "Брат-3" с трэш-блогерами в качестве актеров, Джигурдой и порно-сценами.

Теги: стас барецкий, ограбление, избиение, санкт-петербург



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