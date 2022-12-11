11 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

В Твери с елки в центре города сняли гирлянду с "врагами народа"

В Твери с елки, установленной в центре города, власти сняли бумажную гирлянду с "врагами народа". Ранее Telegram-канал "Закрой за мной тверь" опубликовал снимки "украшения": человечки с лицами самых разных людей, высказывавшихся против военных действий на Украине (от Байдена до Пугачевой), "призывали" оторвать им что-нибудь, например, крупно изображенные гениталии. Также на конечностях фигурок были надписи "С Новым годом!", "Россия правит миром!" и "Россия лучше всех!".

Теги: тверь, елка, гирлянда



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