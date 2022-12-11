Полтора миллиона жителей Одессы остаются без электричества – Зеленский

В Одессе полтора миллиона жителей остаются без света, электричества нет и в других населенных пунктах региона, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Подключена лишь критическая инфраструктура — и настолько, насколько есть возможность поставки электричества", - рассказал президент Украины в видеосообщении.

По его словам, энергосистема Украины "мягко говоря, очень далека от нормального состояния", а ее восстановление "дается очень тяжело".

По графику электричество подается в населенных пунктах Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областей и в Киеве.