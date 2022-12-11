Рогозин заявил о "пустых угрозах "вездесущих блогеров"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который сейчас в качестве добровольца находится в зоне СВО, сообщил о постоянных обстрелах Донецка и его агломерации.

"Сегодня еще до 6 утра на город обрушился "Град". Бьют по центру красивого города. По мирному населению. Без разбора. Безнаказанно", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Он не уточнил, находится ли сам в Донецке.

"Пустые угрозы некоторых наших "вездесущих блогеров" здесь уже никто не воспринимает и не комментирует. Только недоуменно смотрят друг на друга, пожимая плечами. Берут свое оружие в прихожей и молча едут к своим ребятам на линию фронта. Помогать. Каждый - чем может", - добавил Рогозин.