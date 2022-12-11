Пригожин заявил, что никто из его близких не пострадал при ударе ВСУ по Стаханову

ВСУ нанесли удар по «Дому Жданова» в городе Стаханов (ЛНР). После атаки в Сети стала распространяться информация, что предприниматель Евгений Пригожин и его сын останавливались в этой гостинице. К бизнесмену обратились с просьбой уточнить, не пострадали ли его близкие.

Запрос поступил от журналиста издания Mos. news. Бизнесмен в своем комментарии подчеркнул, что никто из его близких не пострадал. По словам Пригожина, с его наследником все в порядке, поэтому переживать по этому поводу не нужно.

«Не переживайте, с моим сыном все в порядке», — передает словам Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Недавно журналисты решили поинтересоваться у Пригожина по поводу боевых заслуг его сына. Предприниматель рассказал, что его наследник, достигнув совершеннолетия, отправился в армию и честно отслужил свой срок.