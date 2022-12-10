11 Декабря 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Эфир прервали почти на час, а потом появился Собчак": Пригожин высмеял "неполадки" в ходе "прямой линии" с Бегловым

Предприниматель Евгений Пригожин со смехом прокомментировал процесс проведения прямой линии с действующим губернатором Александром Бегловым.

Мероприятие с участием главы Смольного состоялось 10 декабря. Пригожин ответил на запрос ИА Dixi News и обратил внимание на то, что Беглов так и не дал ответа на вопросы, поступившие от 80 человек. Бизнесмен добавил, что смог выделить четыре «позитивных» момента. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Первый позитив. Губернатор ввел понятие "активный гражданин" после заданных мною вопросов, имея в виду меня. А значит, что и многие петербуржцы получили статус "активных граждан". Если раньше критики губернатора назывались "агентами Запада", то теперь, повторюсь, мы с вами — "активные граждане". Я даже думаю, что необходимо ввести специальный почетный знак и премию "Активный гражданин"», — добавил Пригожин.

Следующим важным моментом предприниматель назвал тот факт, что горожане все равно получат ответы на свои вопросы, но не от проигнорировавшего их Беглова, а от компетентных специалистов. Третий «позитив» заключается в том, что губернатор Северной столицы развеселил многих своей прямой линией.

«Александр Дмитриевич сказал, что трудился два часа, и это было на 51-й минуте. Видимо, 69 минут забавных историй нам не показали», — уточнил бизнесмен.

Пригожин также сравнил записанное выступление Беглова с речью первого секретаря Ленинградского обкома партии Бориса Гидаспова. Тогда «эфир прервали почти на час, а потом появился Анатолий Собчак».

Бизнесмен ранее обращался к жителям города с призывом не оставлять прямую линию губернатора без внимания. Он добавил, что люди могут присылать свои вопросы на почту «Конкорда».

Теги: александр беглов, евгений пригожин, прямая линия, северная столица



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