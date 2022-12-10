Первый замглавы Югры посоветовал позаботиться о безопасности детей

Первый замглавы Югры Алексей Шипилов в свете гибели двух детей в Сургутском районе отметил, что случившееся – пример того, что надо заботиться о безопасности и не оставлять детей одних дома.

"Двое детей погибли сегодня при пожаре. Службы оперативно выехали на место, но детей не удалось спасти. Ужасная трагедия. Всем родителям в назидание. Не оставляйте своих детей одних дома. А если оставляете, учите, как себя правильно нужно вести в случае возникновения ЧС. Приобретите средства защиты в дом. Позаботьтесь о мерах безопасности. Трагедии сегодня можно было бы избежать, если бы…. Мои соболезнования родителям", - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, днем 10 декабря произошло возгорание деревянного дачного дома в СНТ "Птицевод Севера", что в Белом Яру (Сургутский район). В результате пожара погибли двое детей 2012-13 г.р. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".