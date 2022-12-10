Первый замглавы Югры посоветовал позаботиться о безопасности детей

10 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Первый замглавы Югры посоветовал позаботиться о безопасности детей

Первый замглавы Югры Алексей Шипилов в свете гибели двух детей в Сургутском районе отметил, что случившееся – пример того, что надо заботиться о безопасности и не оставлять детей одних дома.

"Двое детей погибли сегодня при пожаре. Службы оперативно выехали на место, но детей не удалось спасти. Ужасная трагедия. Всем родителям в назидание. Не оставляйте своих детей одних дома. А если оставляете, учите, как себя правильно нужно вести в случае возникновения ЧС. Приобретите средства защиты в дом. Позаботьтесь о мерах безопасности. Трагедии сегодня можно было бы избежать, если бы…. Мои соболезнования родителям", - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, днем 10 декабря произошло возгорание деревянного дачного дома в СНТ "Птицевод Севера", что в Белом Яру (Сургутский район). В результате пожара погибли двое детей 2012-13 г.р. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Теги: Алексей Шипилов, Белый Яр, Сургутский район, СНТ Птицевод Севера, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2022 14:24 Мск В Югре в огне погибли два ребенка


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети