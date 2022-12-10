10 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Беглов на прямой линии приравнял к "жуликам" недовольных реформами петербуржцев

Губернатор Александр Беглов во время прямой линии упомянул транспортную и мусорную реформы, заметив, что их давно нужно было провести, чтобы избавиться от «серых схем», и отдельно сказал о «жуликах», которые реформам противились, устраивали провокации и информационные атаки на правительство, пытаясь получить так свои «политические дивиденды», но заверил, что Смольный с ними «справляется».

«Любая реформа связана с необходимостью навести порядок, избавиться от серых схем и от жуликов в том числе. В свою очередь, жулики, которые пытаются сохранить свои доходы, организуют информационные атаки на правительство города», - заявил Беглов.

Заявление про «жуликов» горожан задело. Беглов, позволяющий себе игнорировать реальное недовольство реальными недоработками, откровенно презирает петербуржцев, раз позволяет себе так говорить в эфир.

«Трудно искать жуликов, когда главный – ты сам!», - заметили пользователи Telegram/

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Некоторым стало интересно, на основании чего Беглов сделал вывод, будто бы транспортная и мусорная реформа сработали, улучшив эту часть жизни петербуржцев, и поинтересовались, точно ли он видел улицы не из служебного авто города хоть раз. Интересовались горожане и количеством чиновников, пересевших в общественный транспорт, к чему постоянно призывают петербуржцев.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Вспомнили и то, что с апреля не решена проблема интерактивных карт, интервала движения, работы валидаторов (многие упоминали, что «пересадочный тариф» не работает) и теснота в автобусах, которых не хватает. Все в худших традициях советского сервиса, только тогда проезд стоил копейки относительно доходов гражданина, а сейчас в Петербурге самый дорогой общественный транспорт в стране, пишут граждане в комментариях на странице Смольного.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

В начале эфира пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина сказала, что команда прямой линии получила более 125 тысяч вопросов, представив инфографику с долями самых популярных тем.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Петербуржцы же заметили, что претензий к транспорту – особенно к строительству метро, у горожан гораздо больше, чем это хотел бы видеть Смольный, а также удивились, что оказалось очень мало желающих узнать побольше про закон о комплексном развитии территорий и программе реновации, при том, что эта тема в Петербурге стала самой резонансной в уходящем году.

Теги: александр беглов, прямой эфир, петербуржцы, смольный, реформы



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