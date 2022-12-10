Рогозин заявил о нехватке в Донбассе леса для блиндажей

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале высказался о быте участников спецоперации и отметил, что Донбассу не хватает леса для строительства блиндажей.

"Как вы думаете, видел ли я что-то подобное на линии боевого соприкосновения? Нет. Ни разу. Ничего подобного. Более-менее прилично сделанные блиндажи видел лишь в "располагах" – местах временного расположения воинских частей, стоящих на удалении от линии фронта", - написал Рогозин, приложив к публикации фотографию блиндажа.

На "ленточке" такой обустроенной защиты личного состава подразделений видеть не приходилось.

"Узкие осыпающиеся норы в сырой земле с радостно снующими мышами видел. А вот блиндажей, как в кино показывали, нет, не видел. А ведь более 90% всех потерь – от артиллерийских обстрелов, наводимых на цель беспилотниками. Это – известный факт", - написал Рогозин.

Спастись на передовой от разлета осколков, скрыться от ока БПЛА можно лишь в крепком блиндаже. Когда рядом с окопом ложится 152-х или 155-мм снаряд, всех, кто внутри, кидает по траншею, как шары на бильярдном столе.

"Про акустические травмы и контузии я уж и не говорю", - написал Рогозин.

По его мнению, надежный и достаточно просторный блиндаж категорически необходим для защиты и отдыха бойцов.

"Блиндаж должен быть построен из бревен (желательно, в три наката) и не менее 1,5 м плотной земли сверху. Железобетонная плита сверху лишней не будет, но где ее взять, обустраивая блиндаж под постоянным обстрелом врага? Поэтому главный материал для создания надежного укрытия – бревна и металлические скобы для их крепления. А вот с лесом на Донбассе туго. Нет здесь леса", - сетует Рогозин

Есть тонкие лесополосы, разрезающие поля, но нарубить там материала для обустройства блиндажей нельзя.

"Во-первых, это запрещено. Во-вторых, даже если и было бы разрешено, то такого нужного материала и не сыщешь. Поэтому крайне важно помимо беспилотников, средств разведки, РЭБ и связи озаботиться поставкой на фронт... леса для изготовления блиндажных бревен", - полагает Рогозин

Это очень важно. Надо продумать и то, чем доставить этот материал к передовой, ведь любое транспортное средство здесь автоматически становится мишенью.

"Оптимальнее всего использовать какой-нибудь минитрактор с беспилотным управлением. Знаю производителей таких машин, переговорю с ними", - отметил Рогозин.