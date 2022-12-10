10 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом Москва
Фото: Фейсбук Марии Захаровой

Захарова высмеяла несостоявшийся госпереворот в Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высказала ироничное отношение к попытке госпереворота в Германии. По ее словам, она "который день с замиранием сердца наблюдает за настоящей драмой", развернувшейся в этой стране. Упомянула Захарова и Украину.

"Словами не передать, как мы переживаем за основы конституционного строя в ФРГ, едва не павшей жертвой путча. Подумать только: 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы! Республика выстояла. "Опасные террористы", которые называют себя "гражданами Рейха" (включая, прости Господи, принца Рейсса) повержены", - написала Захарова.

Но у нее остался "только один маленький вопрос, крошечный".

"Когда Йошка Фишер поддержал якобы "мирную смену власти" в результате "оранжевой революции" в 2005 г., когда Гидо Вестервелле встречался (на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 г., когда Франк-Вальтер Штайнмайер вёл "посреднические переговоры" с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана − это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жёстко подавили?", - размышляет Захарова.

И ведь речь не идёт о смене политической парадигмы в ФРГ − люди у власти те же.

"Да-да, тот самый Франк-Вальтер Штайнмайер, который с такой гордостью ныне говорит о "германской либеральной демократии, которая защитила себя", во всю поддерживал путчистов на Майдане. Если только его, как и Меркель, сейчас не подменили на дублёров. Захват конституционных органов власти, к которым относятся парламент, суды, территориальные и национальные органы исполнительной власти, ультраправыми радикалами − попытка переворота или нет? Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идёт об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état можно говорить сейчас с этими… "рейхсбюргерами"?", - пишет Захарова

Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить, отметила Захарова.

Напомним, федеральная прокуратура Германии объявила об аресте 25 человек, предположительно, готовивших государственный переворот и захват власти в стране. Речь о членах организации "Рехсбюргер" ("Reichsbürger"). В ходе рейда в 11 федеральных землях были задействованы 3 тыс. сотрудников силовых ведомств и чиновников.

Теги: Мария Захарова, Германия, госпереворот



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