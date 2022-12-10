Федеральные и уральские политики оценили вклад Югры и Ямала в развитие России

Федеральные и уральские политики поздравили Югру и Ямал с 92-летием, которые округа отмечают сегодня.

"Югра – удивительная северная земля с богатой историей и выдающимся культурным наследием, вобравшим в себя уникальные черты, обычаи и традиции коренных малочисленных народов Севера. Многие поколения югорчан упорно трудились, чтобы создать необходимые для интенсивного освоения нефтегазоносных районов индустриальную и социальную инфраструктуры, заложили надежный фундамент будущих успехов своей малой родины", - написала в поздравлении спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует официальный канал властей округа "Югра".

Политик уверена, что и дальше власти округа будут обеспечивать его активное участие в решении общенациональных задач, всемерно способствовать улучшению качества жизни людей. Поздравил автономии глава комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

"Два сильных соседних края всегда отличались взаимопомощью и поддержкой во время испытаний – наша общая черта. Есть немало историй, когда мы сообща преодолевали трудности, и не важно, на чьей территории они возникали: мы вместе боролись с сибирской язвой и тушили лесные пожары", - написал Кобылкин в своем Telegram-канале.

Среди достижений, которыми стоит гордиться жителям двух округов, рекордные объемы добычи нефти и газа, новые месторождения, запуск уникальных инфраструктурных объектов, развитие социальной сферы. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что за 92 года "регион прошёл большой путь от земли белого безмолвия до опорного края великой державы, став неотъемлемой частью летописи героических успехов нашей страны".

"Знаковой для нашего округа стала пора открытий. В сложнейших условиях первопроходцы с нуля построили промыслы и города. Сегодня мы с гордостью продолжаем их дело. Сердце региона бьётся в такт со звуками забивки свай школ, больниц и новых домов ", - написал Артюхов.

Его коллега их ХМАО Наталья Комарова, поздравляя югорчан с днем рождения округа, сообщила, что "округ – край, где люди живут, работают, как одна большая семья".

"Югра – в каждом из нас. Творцы новых достижений региона – дети, молодые и взрослые профессионалы", - сказала Комарова.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале отметил, что в день рождения округа югорчане вспоминают тех, кто своим трудом превратил регион в энергетическое сердце державы.

"Мы вспоминаем героев Самотлора, приехавших из самых разных уголков Советского Союза и сумевших покорить крупнейшее месторождение страны. Сегодняшнее поколение тружеников продолжает славные традиции. А значит, у Югры есть всё для дальнейшего успешного развития: безграничный человеческий капитал, уникальные традиции добрососедства, любовь к малой родине и стремление сделать её ещё более процветающей. Уверен, благодаря нашему совместному труду Югра укрепит позиции региона-лидера", - написал Кощенко.