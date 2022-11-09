"Тебе все должны?": Соловьев раскритиковал жалобы мобилизованных на отсутствие подготовки

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал мобилизованных, выражающих недовольство экипировкой и условиями службы, а также их родственников.

В эфире своей передачи "Соловьев Live" телеведущий прокомментировал обращение мобилизованных из Казани – они пожаловались на плохую подготовку (точнее, ее отсутствие) перед отправкой в зону СВО.

"И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали", - заявил Соловьев.

Он также обвинил родственников мобилизованных, которые жалуются на ситуацию в интернете, в работе на украинскую пропаганду.