В Чебаркуле на встрече с адвокатами мобилизованные интересовались, как расторгнуть брак и получить социальные выплаты

Адвокаты встретились с мобилизованными в палаточном лагере военной части Чебаркуля для оказания бесплатной юридической помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления юстиции Челябинской области.

Консультацией воспользовались 70 мобилизованных из шести регионов Уральского федерального округа.

"Обращения носили справочных характер: мужчин интересовало, как получить социальные выплаты, задолженность по зарплате на последнем месте работы, как расторгнуть брак и перечислять алименты", - рассказал заместитель начальника главного управления юстиции Челябинской области Ярослав Тляшев.

Также уральцев интересовало оформление доверительных документов на родственников и реализация своих кредитных обязательств.

Поездки в Чебаркульский гарнизон в целях оказания бесплатной юридической помощи мобилизованным будут осуществляться регулярно.