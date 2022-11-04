Герой РФ Трошев подчеркнул готовность поддержать участников СВО из Петербурга

Предприниматель Евгений Пригожин оказал финансовую поддержку организации по защите интересов ветеранов. Деньги будут использованы на помощь мобилизованным гражданам Санкт-Петербурга.

Компания «Конкорд» обнародовала заявление главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева. Он заявил о финансовой помощи организации в размере 1,5 миллиона рублей, которые будут направлены на потребности участников СВО.

«От лица нашей организации выражаем благодарность Евгению Викторовичу Пригожину за поддержку Родины в столь нелегкое время. Если вы участник СВО из Петербурга и столкнулись с трудностями или попали в сложную ситуацию в рамках частичной мобилизации – обращайтесь по адресу: veteransleague@yandex.ru», - поблагодарил Трошев.

Ранее Пригожин принимал участие в судебных разбирательствах с журналистом, признанным ионогеном, Виктором Шендеровичем. Журналист выплатил Пригожину 1,5 млн рублей, которые бизнесмен потратил на помощь участникам боевых действий.