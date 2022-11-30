30 Ноября 2022
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Фото:apple.com

В Евразийской экономической комиссии предложили создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС

В Евразийской экономической комиссии предложили создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС.

Как ожидается, она объединит национальные платежные системы Китая (UnionPay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС (например, системы "Мир" и "Белкарт"). Новая система предполагает выпуск общей платежной карты.

Создание единой платежной системы предполагает внедрение специальной облачной платформы, которая свяжет национальные платежные системы стран ЕАЭС и БРИКС. В планах — разработка онлайн-счетов и мобильного приложения, с помощью которых можно будет совершать покупки в любой стране БРИКС. Таким образом, собственные национальные валюты будут использоваться для внешних платежей без участия доллара и евро.

Как говорят эксперты, речь идет о создании независимого расчетного механизма на основе мультивалютной корзины стран БРИКС и отдельной самостоятельной финансовой инфраструктуры. Система потенциально может серьезно потеснить на рынке не только потребительские расчетные системы вроде Visa и Mastercard, но и коммерческую SWIFT, сообщают "Известия".

Теги: ЕАЭС, БРИКС, платежи, карты



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