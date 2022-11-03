Швеи Ирбита наладили производство зимних армейских спальников для мобилизованных

Небольшая швейная фирма в Ирбите занялась производством зимних армейских спальников для мобилизованных. Потребовалось 500 штук – количество, которое не могли предоставить магазины, из-за чего пришлось искать альтернативные выходы, рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Мобилизованным потребовались 500 теплых армейских спальных мешков. Обзвонили магазины. Такого объема нигде не оказалось. В итоге, нашли небольшую швейную фирму в Ирбите. Ее специализация – пошив формы для кадетов. Спросили у них: сможете сделать? Спальниками они никогда не занимались, но раз такое дело, то сказали, что сделают", – рассказал Иванов.

После этого сотрудницы фирмы нашли лекала, закупили материалы и оперативно наладили пошив. Первая партия в 140 штук была готова накануне. 40 из них отправились жителям Ирбита в зону СВО в командный пункт вместе с другим гуманитарным грузом, собранным горожанами. Среди него квадрокоптеры, бензогенераторы, дизельпушки, сварочный аппарат, одежда и сапоги. Повез его помощник депутата Илья Анацкий.

Еще 100 Иванов привез в Елань вместе с 25 бензопилами, маслом и цепями для них, 27 пилами обычными, 5 тыс. саморезами и 250 кг гвоздей.

"На следующей неделе в Елань привезу рации и еще двести спальников. Ирбитчаночки сказали, что успеют пошить новую партию. Проверил – отличные спальники, теплые, ткань прочная. Зашел к швеям, поблагодарил девушек за работу", - написал депутат.

Напомним, что вчера мобилизованным в Елани привезли и установили мобильные бани. Речь о профилактике кожных заболеваний среди призывников на спецоперацию зашла, когда один из мобилизованных пожаловался на вшей.