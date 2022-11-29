2 декабря США представят новый стратегический бомбардировщик шестого поколения

В пятницу, 2 декабря, США представят первый в мире самолет шестого поколения, стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, разработанный военно-промышленной группой Northrop Grumman. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Самолет должен поступить на вооружение программы ударных бомбардировщиков дальнего радиуса действия ВВС США. Он сможет нести тяжелые ракеты, как обычные, так и ядерные.

Самолет, оснащенный стелс-технологией разрабатывался на протяжении нескольких десятилетий.