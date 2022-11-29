СМИ: Создатель Alibaba Джек Ма перебрался из Китая в Японию

Создатель Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма около полугода назад покинул КНР и теперь живет в Японии, сообщает Financial Times со ссылкой источники.

По данным издания, бизнесмен уехал на фоне ужесточения отношения властей к технологическому сектору экономики и наиболее влиятельным игрокам этого рынка. Ма, якобы, живет в центре Токио вместе с семьей, путешествует по Японии и миру.

Сведения о деловой жизни Ма противоречивы: одни источники утверждают, что он почти отошел от дел. Другие говорят, что бизнесмен, напротив, хочет расширить свою империю, освоить новые рынки в новых странах.

В 2020-м Ма выступил с критикой властей Китая, заявив о сдерживании инноваций в финансовой индустрии. После этого компании Ма внезапно отказались от выхода на крупнейшие биржи. Сам он несколько месяцев не появлялся на публике, напоминает РБК.