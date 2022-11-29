29 Ноября 2022
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Фото: instagram.com/kalesnikava/

СМИ: Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию

СМИ и Telegram-каналы сообщили о госпитализации белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой в реанимацию хирургического отделения в Гомеле, где она находилась в колонии. Информацию подтвердил адвокат Колесниковой. До этого его несколько раз не пустили к осужденной.

Известно, что Колесникова находилась в штрафном изоляторе, по какой причине и как долго – неизвестно, в администрации колонии не комментируют ситуацию.

В сентябре 2021 года члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы.

Оппозиционеры признаны виновными в заговоре с целью захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности и создании экстремистского формирования.

В августе 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией Координационного совета.

Теги: мария колесникова, реанимация, белоруссия



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