Не бегите впереди паровоза, все работают: Пригожин заявил, что Спорное все еще контролируется ВСУ

Зачастую поступающая информация о событиях в зоне СВО носит противоречивый характер. Поэтому Накануне.RU попросило российского бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать появившуюся в СМИ новость о том, что российские подразделения освободили населенный пункт Спорное в Донецкой области.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена, в котором он посоветовал «не бежать впереди паровоза».

«К сожалению, в парамилитарных формированиях имеется большое количество болтунов, которые пытаются выдать желаемое за действительное. Населенный пункт Спорное находился и по сию минуту находится под контролем ВСУ. Когда он будет освобожден, вам сообщат. Все работают», — лаконично ответил предприниматель.

Ранее Пригожин назвал «профессионалами высочайшего уровня» бойцов ЧВК «Вагнер», активно продвигающихся в направлении населенного пункта Бахмут.