Транспортный прокурор поручил вникнуть в суть проблем "Уральских авиалиний"

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством авиакомпании "Уральские авиалинии". По ее итогам им был дан ряд поручений.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, Дроздецкий лично посетил представительство авиакомпании в Екатеринбурге. В ходе встречи руководством "Уральских авиалиний" были обозначены проблемные вопросы обеспечения аварийно-спасательных работ и эвакуации воздушных судов, а также их технического обслуживания.

По итогам разговора Владимир Дроздецкий поручил вникнуть в суть проблем и всесторонне их изучить. Также он поручил обеспечить законность и не допустить излишнего неоправданного административного давления или создания бюрократических барьеров для развития законной коммерческой деятельности.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" почти завершили возврат денег своим клиентам за отмененные весной рейсы. Они не состоялись из-за закрытия международного авиасообщения и ограничения на полеты в южные аэропорты России.