29 Ноября 2022
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Транспортный прокурор поручил вникнуть в суть проблем "Уральских авиалиний"

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством авиакомпании "Уральские авиалинии". По ее итогам им был дан ряд поручений.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, Дроздецкий лично посетил представительство авиакомпании в Екатеринбурге. В ходе встречи руководством "Уральских авиалиний" были обозначены проблемные вопросы обеспечения аварийно-спасательных работ и эвакуации воздушных судов, а также их технического обслуживания.

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с представителями авиакомпании "Уральские авиалинии"(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

По итогам разговора Владимир Дроздецкий поручил вникнуть в суть проблем и всесторонне их изучить. Также он поручил обеспечить законность и не допустить излишнего неоправданного административного давления или создания бюрократических барьеров для развития законной коммерческой деятельности.

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с представителями авиакомпании "Уральские авиалинии"(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" почти завершили возврат денег своим клиентам за отмененные весной рейсы. Они не состоялись из-за закрытия международного авиасообщения и ограничения на полеты в южные аэропорты России.

Теги: Дроздецкий, Уральские авиалинии, прокурор



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