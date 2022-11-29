Родственникам иранских футболистов пригрозили тюрьмой и пытками, если сборная не будет петь гимн на ЧМ

Родственникам игроков сборной Ирана по футболу угрожают тюрьмой и пытками, если футболисты не будут "вести себя прилично" перед матчем против команды США на вторничном матче Чемпионата мира в Катаре, передает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Якобы, после отказа иранских футболистов петь национальный гимн на матче против сборной Англии 21 ноября сборную вызвали на встречу с руководством Корпуса стражей исламской революции. Во время встречи спортсменам заявили, что их семьи столкнутся с "насилием и пытками", если сборная откажется петь гимн или присоединится к какому-либо политическому протесту против режима Тегерана.

Перед своей второй игрой на ЧМ против сборной Уэльса в минувшую пятницу иранские футболисты гимн исполнили. Они победили со счетом 2:0. По данным СМИ, после победы Ирана над Уэльсом власти амнистировали 715 заключенных, в том числе и из числа задержанных на массовых митингах протеста.