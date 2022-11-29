Александр Гусев призвал задействовать все механизмы повышения инвестиционной активности в регионе

В Воронежской области сформирована система мер по повышению инвестиционной привлекательности. На оперативном совещании в правительстве, которое провел 28 ноября губернатор Александр Гусев, обсудили, какие еще стимулы могут быть задействованы в этом направлении.

По данным департамента экономразвития правительства области, в регионе активно реализуют такие федеральные механизмы как списание части бюджетных кредитов, использованных при финансировании строительства инфраструктурных объектов. Работает соглашение по защите капиталовложений. С начала 2023 года начнут действовать льготные ставки по налогу на прибыль (снижение с 20% до 10%) для компаний, задействованных в особо масштабных региональных инвестиционных проектах и имеющих «прописку» в регионе.

В области имеется возможность использовать так называемый механизм офсетных контрактов, при которых инвестор наращивает производственные мощности с учетом гарантированного сбыта продукции для госнужд. В частности, по госзакупкам в части медицинских товаров, стройматериалов и т.д. На данный момент областные власти активно ведут переговоры с потенциальными инвесторами.

Задействован механизм инфраструктурных бюджетных кредитов под (ИБК) 3% годовых с 15-летним сроком погашения при соблюдении определенных правительством условий.

Александр Гусев в ходе оперативного совещания заявил, что три заявки Воронежской области, направленные в федеральные министерства строительства и финансов, одобрены. Из бюджета страны на ИБК ожидается финансирование на сумму более 11,2 млрд рублей. Эти средства направят на формирование инфраструктуры в районах комплексной жилой застройки областного центра, развитие инфраструктуры ОЭЗ «Центр», ИП «Масловский» и реконструкцию очистных сооружений для резидентов ТОСЭР «Павловск».

Еще один инструмент, который задействуют воронежские власти - инфраструктурные облигации госкорпорации «ДОМ.РФ». Федеральные структуры уже одобрили выделение 1,9 млрд рублей на создание инженерной, дорожной инфраструктуры проекта комплексной застройки ЖК «Яблоневые сады».

В плане исполнения «зеленой повестки» областное правительство подписало соглашение о создании карбонового полигона с компанией «Воронежсинтезкаучук».

Также в рамках формирования среды инвестиционной привлекательности в Воронежской области используют механизмы регионального инвестиционного стандарта, промышленной ипотеки (ставка 5% годовых сроком до 7 лет, для инноваторов – 3%), «зелёные облигации», инвестиционный налоговый вычет и целый набор других финансовых и организационных инструментов.

Александр Гусев, резюмируя обсуждение формирования привлекательной инвестиционной среды, в целом одобрил ход работы, но акцентировал внимание членов правительства на необходимости вести постоянный диалог с инвесторами, привлекать новых игроков: «В общении с потенциальными инвесторами, нужно заявлять об этих мерах поддержки. По офсетным контрактам мы пока еще не имеем примеров взаимодействия. Нам нужно эту тему использовать и задействовать межрегиональное взаимодействие для того, чтобы такие инвестиционные проекты появлялись на наших территориях в интересах всех пяти регионов».