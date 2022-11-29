Прокуратура выявила нарушения в челябинском бассейне, где чуть не утонул ребенок

В Челябинске прокуратура выявила нарушения в детском бассейне "AquaBABY", где чуть не утонул пятилетний ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, 16 октября мальчик был на тренировке по обучению плаванию под контролем тренера без защитного пояса. Во время занятия тренер ослабил контроль, и ребенок начал тонуть. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу. У него диагностировали пневмонию средней тяжести, утопление и несмертельное погружение в воду.

Прокуратурой были выявлены нарушения требований безопасности со стороны тренера, а также в деятельности детского бассейна. В частности, цокольный этаж здания используется без предусмотренной проектной документации, ограничен доступ к пожарному крану, пожарный рукав к пожарному крану не присоединен. Не обеспечены исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.

Нет информации о типе бассейна, проводимом обеззараживании воды и системе очистки. Анализы воды проводятся с нарушениями, лабораторные исследования не проводятся. У четверых и девяти сотрудников не было актуальных санитарных книжек.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление. Также возбуждены административные дела за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований пожарной безопасности.

В интересах ребенка в суд направлено исковое заявление о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей.