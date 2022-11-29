А судьи кто: в гендерном составе российской судебной системы преимущество за женщинами

Большинство судей в России является женщинами. Исключение составляют только военные суды.

Всего в России 2210 судов (кроме военных и мировых), фактическая численность судей 20 783 человека. Женщины составляют 60%, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга, ссылаясь на данные X Всероссийского съезда судей, который проходит сегодня в Москве.

Военных судов всего 111, фактическая численность судей 700 человек. Женщин всего 17.

Фактическая численность мировых судей составляет 7 052 человека. Женщин 71%.

Арбитражных судов всего 115 с фактической численностью 3 856 судей. Женщин 66%.

Также в судебной системе РФ работает 814 кандидатов юридических наук, 21 доктор, 74 доцента, 7 профессоров и 24 заслуженных юриста России.