"Не та обстановка, чтобы пугать людей": как в Брянской области будут отмечать Новый год

Губернатор Брянской области (граничит с Украиной, введен средний уровень реагирования) Александр Богомаз рассказал, как в регионе проведут новогодние праздники. "Дети и взрослые всегда ждут Новый год, праздник, который символизирует веру в чудо. Я считаю, что мы не должны лишать людей новогодней атмосферы", - заявил глава региона.

"Для создания праздничного настроения" в городах и селах будут украшены ели, установлены инсталляции, но только те, которые закупали в прошлые годы. Богомаз заявил, что единственный раз на это выделялось 5 млн руб., в этом году никаких затрат из бюджета на новогодние украшения не будет.

"Традиционные утренники в детских садах и школах обязательно состоятся, но сейчас точно не время для корпоративов, песен и танцев, шумных гуляний. Новый год — семейный праздник, проведите его с родными и близкими", - посоветовал губернатор.

"Отдельная тема — фейерверки и салюты. Не та обстановка, чтобы пугать людей, взрывая петарды и запуская салюты, особенно когда это делается ночью", - добавил Богомаз.

Решение о запрете пиротехники с МЧС и МВД будут обсуждать на заседании оперштаба региона.