29 Ноября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников: Повышение производительности труда – это и рост зарплат, и обеспечение социально-экономического развития

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Совета Новосибирского регионального союза объединения работодателей «Союз руководителей предприятий и работодателей» Михаил Кузьмин и председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская подписали Региональное соглашение между областным объединением организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и Правительством Новосибирской области на 2023-2025 годы.

Андрей Травников отметил, что это общественно значимый документ, который стал эффективным механизмом регулирования социально-трудовых отношений.

Награждение в День учителя(2022)|Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

«Он затрагивает интересы более чем 160 тысяч человек, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. Подписанием этого документа мы определяем стратегию нашей работы на ближайшие три года. Для Новосибирской области самым ценным ресурсом являются люди, а один из вызовов современности – это демографическая «яма», и только миграционным притоком необходимого количества рук и умных голов мы не восполним. На этом фоне единственный способ смягчить последствия этой «ямы» – повышение производительности труда и бережное отношение к трудовым коллективам. Повышение производительности труда – это и повышение зарплат, и обеспечение нужных темпов социально-экономического развития региона», – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, сотрудничество на принципах социального партнёрства между областными объединениями организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и правительством Новосибирской области осуществляется с 1991 года.

Теги: андрей травников, производительность труда, рост зарплат



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