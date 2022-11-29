Андрей Травников: Повышение производительности труда – это и рост зарплат, и обеспечение социально-экономического развития

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Совета Новосибирского регионального союза объединения работодателей «Союз руководителей предприятий и работодателей» Михаил Кузьмин и председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская подписали Региональное соглашение между областным объединением организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и Правительством Новосибирской области на 2023-2025 годы.

Андрей Травников отметил, что это общественно значимый документ, который стал эффективным механизмом регулирования социально-трудовых отношений.

«Он затрагивает интересы более чем 160 тысяч человек, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. Подписанием этого документа мы определяем стратегию нашей работы на ближайшие три года. Для Новосибирской области самым ценным ресурсом являются люди, а один из вызовов современности – это демографическая «яма», и только миграционным притоком необходимого количества рук и умных голов мы не восполним. На этом фоне единственный способ смягчить последствия этой «ямы» – повышение производительности труда и бережное отношение к трудовым коллективам. Повышение производительности труда – это и повышение зарплат, и обеспечение нужных темпов социально-экономического развития региона», – подчеркнул Андрей Травников.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, сотрудничество на принципах социального партнёрства между областными объединениями организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и правительством Новосибирской области осуществляется с 1991 года.