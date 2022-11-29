НОАК заявила о незаконном вторжении крейсера США в китайские воды

Американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

По его словам, нарушение морских границ является еще одним доказательством стремления США "к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", передает ТАСС.

Китайские военные сопроводили американские крейсер, после чего он покинул воды у островов Наньша.

Представители 7-го флота ВМС США, в свою очередь, заявили, что корабль прошел в соответствии с нормами международного права.

В октябре Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны США, в которой названы главные угрозы. На первом месте стоит Китай, который определен главным стратегическим конкурентом США на будущие десятилетия. Именно Китай пытается "перекроить международный порядок" и накапливает силы для этого, считают в Пентагоне.