29 Ноября 2022
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Общество За рубежом
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В Лондоне перенесен суд над Дерипаской – бизнесмену не хватает денег на адвокатов

Слушание иска экс-главы ВЭБа Владимира Чернухина к Олегу Дерипаске в Высоком суде Лондона перенесено на март 2023 года. Из-за санкций, наложенных на российского бизнесмена, он не может оплатить услуги адвокатов, пишет Financial Times.

Спор имущественный: Чернухин пытается отсудить у Дерипаски долю в "Трехгорной мануфактуре", разбирательство длится уже несколько лет с переменным успехом для обеих сторон.  

Во время предварительных слушаний было зачитано письмо от адвокатов Дерипаски, в котором сообщается, что бизнесмену не хватает средств для оплаты защитников. Дерипаска находится под британскими санкциями. Ранее власти разблокировали ему $600 тыс. для оплаты юридических услуг, но бизнесмен утверждает, что этого мало. Адвокат Чернухина при этом заявил, что Дерипаске должно хватить денег, не такие уж дорогие юристы в Великобритании.

В итоге слушание перенесли на март. Представитель Дерипаски считает, что бизнесмену должны позволить использовать деньги для оплаты адвокатов без ограничений.

Теги: олег дерипаска, лондон, суд, адвокат, санкции



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