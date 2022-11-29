В Челябинской области темпы строительства жилья выросли на 21%
В Челябинской области с января по октябрь введено 1,7 млн квадратных метров жилья, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди лидеров отмечаются Нагайбакский район (278,8%%), Варненский (283,3%), Кусинский (143,1%), Еткульский районы (157,2%) и Златоуст (123,7%).
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона, сокращение ввода жилья наблюдается в Брединском (19,1%), Катав-Ивановском (50,5%), Саткинском (33%), Кизильском (40,5%) и Чесмескном районах (9%).