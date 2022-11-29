Малочисленные народы России будут обучать в местах их проживания

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы создать условия для получения коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока дошкольного и начального общего образования в местах их традиционного проживания.

Минпросвещения предлагается наделить полномочиями устанавливать особенности получения образования малыми народами России на местах. Например, определять дату начала учебного года или другие специфические особенности.

В данный момент вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован исключительно на региональном уровне. На федеральном уровне он не решен. Закон предоставит детям малых народов гарантию на качественное обучение и образование и позволит увеличить охват детей как дошкольным, так и начальным общим образованием.

Регионы, где проживают коренные малочисленные народы, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, поддерживают инициативу. В настоящее время обучение кочевым методом организовано в Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Амурской области, Красноярском крае, Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Республике Коми. Всего 4 тыс. 676 семей ведут традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в них 6 тыс. 569 детей, говорится в пояснительной записке.

К обучению малых кочевых народов предлагается не применять такие лицензионные требования в образовании, как:

• наличие зданий и строений, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

• наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В 2020 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать закон о кочевом образовании. Зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская отмечает, что при обучении в обычных школах детей 6-7 лет почти на целый год забирают от родителей, наносится удар по семье, а дети отчуждаются от привычного до тех пор образа жизни.

Сейчас кадры для кочевых школ готовят только в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Авторы проекта считают, что таких вузов должно стать больше.