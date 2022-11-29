Власти Молдавии предупредили граждан о возможном "блэкауте"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну предупредил граждан о риске отключения электроэнергии по всей стране, если 29-30 ноября продолжатся взрывы на энергообъектах Украины.

"В случае возникновения такой ситуации все госслужбы готовы подключиться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки. Пожалуйста, будьте осторожны и готовы", - написал Спыну в своем Telegram-канале.

В ноябре в Молдавии и Приднестровье происходили масштабные отключения электроэнергии в дни, когда выходили из строя объекты энергетической инфраструктуры Украины.