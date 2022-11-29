29 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Бурятии участники СВО будут преподавать в школах и работать в военкоматах

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о том, что военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции (СВО), смогут преподавать военную подготовку в школах и работать в военкоматах.

"Мы для себя приняли решение, что, когда ребята возвращаются, для них в школах будем вводить отдельные дополнительные ставки: они там будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна и в каждой школе вводится", - цитирует ТАСС заявление Цыденова, сделанное во время прямого эфира в "ВКонтакте".

По его словам, для тех, кто не имеет педагогического образования, будет организована бесплатная профессиональная подготовка. "Они будут проходить подготовку, получать знания, навыки, соответствующее разрешение для работы с детьми и с учетом боевого опыта будут работать в школах", - добавил Цыденов.

Он отметил, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения, смогут работать в военкоматах. В Бурятии, уточнил глава региона, для раненых военнослужащих также подготовлена программа реабилитации после завершения службы.

"Мы понимаем, что медицинская реабилитация, социальная реабилитация и психологическая реабилитация требуется, причем, эта программа – долгосрочная. Здесь уже наши больницы будут работать, у нас есть Центр восточной медицины, мы еще будем создавать дополнительные мощности по реабилитации", - сказал Цыденов.

Теги: Алексей Цыденов, Бурятия, СВО, школа, начальная военная подготовка, военкомат



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