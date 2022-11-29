29 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Amber Bracken / Reuters

Посла России в Канаде вызвали в МИД из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил о том, что Россия ожидает невмешательства в свои внутренние дела со стороны Канады, которая раскритиковала принятие Госдумой РФ закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

По словам Степанова, 28 ноября он был приглашен в канадский МИД в связи с тем, что Госдума РФ одобрила законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол, а также из-за того, что в социальных сетях посольства РФ в Канаде были размещены "заявления в защиту традиционных ценностей". Степанов довел до канадской стороны суть "законов о сохранении традиционных ценностей" и "основу государственной политики" в этой сфере.

"Я напомнил, что наша страна является носителем и хранителем традиционных ценностей, что у нас в стране представлены все четыре традиционные религии <...>, и все они смотрят на мир через традиционную оптику. Поэтому западные правительства, в том числе правительство Канады, должны уважать взгляды на жизнь большинства населения России", - цитирует ТАСС посла.

Кроме того, дипломат проинформировал канадский МИД, что Москва воспринимает размещенное на сайте канадского внешнеполитического ведомства заявление "Коалиции за равные права" относительно принятия в РФ данного закона "как вмешательство во внутренние дела России, а также как попытку повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве".

"Мы в канадские дела не вмешиваемся и ожидаем, что канадское правительство не будет вмешиваться в наши дела", - сказал Степанов.

Посол также отметил, что российское посольство было удивлено "взрывом эмоций, который произошел в блогосфере и в политическом сообществе Канады" в ответ на принятие в России данного закона. Степанов добавил, что в России уважаются прав всех меньшинств, в том числе и сексуальных.

Теги: Россия, Канада, посол,



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