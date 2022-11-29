В Челябинской области столкнулись тепловоз и автомобиль

В Челябинской области на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и автомобиль. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Авария произошла вечером 28 ноября на перегоне Учалы-Шартымка ЮУЖД. Столкнулись тепловоз ЧМЭ-3 и автомобиль Suzuki. По предварительным данным, иномарка выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.