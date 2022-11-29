В Киеве считают, что в НАТО должны срочно увеличить производство вооружений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что страны НАТО должны в срочном порядке увеличить производство вооружений, а также нарастить инвестиции в оборонную промышленность.

"Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны подумать о том, как будем сражаться в битвах завтрашних", - приводит ТАСС заявление Politico Кулебы в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

По словам Кулебы, увеличение производства необходимо в том числе потому, что некоторые страны не хотят поставлять имеющееся у них оружие Киеву.

"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что украинские власти должны меньше полагаться на "непостоянных партнеров".

"Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы убедить их (в необходимости поставок оружия Украине), нужно запустить производство, чтобы <...> мы не попали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться", - добавил Кулеба.