29 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне стали чаще совершать покупки через мессенджеры

39,3% граждан России в ноябре 2022 года совершили покупки в мессенджерах.

Об этом говорится в исследовании сервиса сквозной аналитики Calltouch. Это на 11 п. п. больше, чем в феврале текущего года. 2 тыс. 840 из 10 тыс. опрошенных россиян покупали товары в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), 1090 – в Telegram. При этом 6 тыс 70 участников исследования ответили отрицательно на вопрос о совершении покупок в мессенджере.

Отмечается, что это связано с увеличением охвата мессенджеров после блокировки западных соцсетей. Мессенджеры имеют большой потенциал как канал, сообщают "Ведомости".

Напомним, в октябре текущего года доля поисковых запросов социально-политического контента, который россияне искали на YouTube, составила 8%.

Теги: мессенджеры, WhatsApp, elegram



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