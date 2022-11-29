29 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию со вспышкой менингита на складе OZON

Роспотребнадзор взял под строгий контроль ситуацию со вспышкой менингита, которая произошла на подмосковном складе компании OZON.

Сотрудников поместили на карантин. В настоящее время устанавливают контактировавших с больными, чтобы не допустить распространения заболевания в городе. В ведомстве начали вакцинацию работников OZON и тотальную профилактику с дезинфекцией, медосмотрами и лабораторными обследованиями.

В инфекционные больницы Красногорска, Дедовска и Истры госпитализированы более 30 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Теги: Роспотребнадзор, OZON, менингит



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