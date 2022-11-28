28 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Проекты из Нижневартовска победили в конкурсе "Лидеры изменений Югры 2.0"

Вартовчане стали обладателями сразу нескольких престижных наград по итогам конкурса "Лидеры изменений Югры 2.0". Награды вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

Защита проектов, разработанных по программе обучения "Лидеры изменений Югры 2.0", состоялась 26 ноября. Победителем выбрана "Мастерская талантов "Сибириус". Автором проекта стала команда директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой. Одним из участников команды-победителя была вартовчанка, директор МАУ Нижневартовска "Молодежный центр" Людмила Козлова. "Сибириус" – многофункциональный образовательный арт-лагерь с продюсерским центром, профориентационными мастерскими, где молодежь вместе с наставниками сможет получать знания для творческого и профессионального роста.

Победу в конкурсе "Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры" также одержала вартовчанка – начальник управления по молодежной политике департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска Хатуна Шония. С большой победой ее поздравил руководитель муниципалитета Дмитрий Кощенко. Он отметил, что во время конкурса была колоссальная конкуренция. Нижневартовцы в очередной раз продемонстрировали свои профессиональные и лидерские качества на высоком уровне.

Теги: Лидеры изменений Югры 2.0, Наталья Комарова



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