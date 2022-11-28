28 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: youtube.com

"Уличная девка", "альфа-самец", "престарелый партнер", "сладкая боль": вышел новый пост Медведева

Экс-президент России Дмитрий Медведев написал очередной пост о США и Европе. В своем новом эссе он решил сравнить их отношения с супружескими.

"Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга". Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот – отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнёра – демонстративно кладёт известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний", - пишет действующий зампред Совета безопасности России.

Он считает, что Европа "в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль". А США с ЕС, по версии Медведева, "обошлись как с уличной девкой".

"Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнёрами и гордо начать новую свободную личную жизнь. Строить её самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности. Да и тестостерона уже маловато", - заключает Медведев.

Он также не смог пройти мимо ЛГБТ-повестки: "Про гендерную принадлежность обоих партнёров (США и старушки Европы) умолчим, исходя из политкорректности".

Теги: "Уличная девка", "альфа-самец", "престарелый партнер", "сладкая боль": вышел новый пост Медведева



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