28 Ноября 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" оказало помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Сотрудники "Транснефть – Сибирь" приняли участие в благотворительной акции "Лавка добра", организованной Тюменским реабилитационным центром "Семья", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Партию гуманитарной помощи: продукты, зимнюю одежду, книги и другие вещи первой необходимости – волонтеры предприятия собрали для жителей, эвакуированных в Тюменскую область из Украины. Далее вещи и предметы гардероба будут адресно распределены среди нуждающихся.

"С коллективом АО "Транснефть – Сибирь" мы сотрудничаем давно. В этом году проводится большая работа по поддержке жителей Донбасса и Украины, которые оказались переселенцами, размещаются и проживают здесь в Тюменской области. Кроме того, часть благотворительных средств, вещей, товаров мы отправляем в Луганскую область в город Краснодон, шефство над которым осуществляет Тюменская область. И вот здесь как раз тоже трудовой коллектив АО "Транснефть – Сибирь" подключился и активно помогает. Мы обратились с просьбой собрать гуманитарную помощь для эвакуированных граждан, а также для тюменских семей, и нефтепроводчики откликнулись, за что им огромное спасибо", - рассказала Елена Перминова, директор регионального центра "Семья".

Сотрудники "Транснефть – Сибирь" приняли участие в благотворительной акции "Лавка добра"(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

В акции "Лавка добра" приняли участие свыше 300 активистов из числа сотрудников предприятия. Собрано и передано в качестве гуманитарной помощи более 20 коробок общим весом около 200 кг.

АО "Транснефть – Сибирь" на территории присутствия производственных объектов активно и на постоянной основе участвует в гуманитарных проектах и акциях. Только с начала года силами трудовых коллективов предприятия было собрано более 3 млн руб., волонтеры приобрели и отправили более 9 тонн гуманитарной помощи.

Теги: Транснефть – Сибирь, лавка добра, помощь семьям



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