ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах Запорожья

Предотвращена серия терактов в людных местах Запорожской области, злоумышленники выполняли задание украинских спецслужб и намеревались устроить взрыв на рынке в Мелитополе.

"ФСБ РФ предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области", - цитирует РИА Новости центр общественных связей спецслужбы.

Отмечается, что в автомобиле задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, в квартирах – два пистолета с боеприпасами, граната с запалом. Фигурантов доставили в Москву, где в отношении них возбуждены уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", - подчеркнули в спецслужбе.