28 Ноября 2022
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Фото: kremlin.ru

Путин в Москве поздравил Токаева с переизбранием президентом Казахстана

Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу с переизбранием. Сегодня Касым-Жомарт Токаев приехал в Москву – это первый его заграничный визит после инаугурации.

"Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарт Кемильевича, он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой", - заявил Путин в начале переговоров. Токаев победил на выборах с результатом более 81%.

Путин и Токаев поприветствовали участником форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (мероприятие проходит в Оренбурге, но президенты остались в Москве).

Токаев пообещал "усиливать равное и взаимовыгодное сотрудничество" в области торговли и производства, а также заявил, что "Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике".

Теги: касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан



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