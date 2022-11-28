28 Ноября 2022
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Фото: В.Н. Горелых

На вокзале в Екатеринбурге задержали мобилизованного с патронами

В Екатеринбурге задержали мобилизованного, который якобы украл патроны из воинской части.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", несколько дней назад сотрудники полиции остановили на местном железнодорожном вокзале 39-летнего мужчину. В ходе обыска при нем обнаружили патроны для автомата Калашникова и винтовок.

"Оказалось, что он был мобилизован в октябре, около месяца проходил подготовку и слаживание в палаточном лагере в Челябинской области, но в итоге был отправлен домой. С собой Николай решил прихватить патроны, с которыми и был задержан", - утверждает канал.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Накануне.RU сообщили, что никакой информации по данному вопросу у ведомства нет.

Теги: вокзал, патроны, полиция, Екатеринбург



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