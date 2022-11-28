28 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: ТАСС

Петербург поделился с Минском опытом картельных сговоров, массовых отравлений и коррупции в сфере школьного питания

На минувшей неделе Санкт-Петербург посетила рабочая делегация из Белоруссии. Минские чиновники приехали перенимать опыт организации школьного питания для белорусской столицы. Выбор примера для подражания довольно странный. Перед началом 2022/2023 учебного года социологи Russian Field и специалисты Института отраслевого питания провели исследование и выявили, что, по мнению родителей школьников, петербургский соцпит является худшим в России и позитивных тенденций не наблюдается.

Мнение петербуржцев подтверждается многочисленными административными и уголовными делами, а также проверками надзорных органов. За последние три года Федеральная антимонопольная служба раскрыла в Петербурге крупнейшие в стране картельные сговоры в секторе соцпита. Частные комбинаты незаконно занимались поддержанием завышенных цен на питание. В этом им помогали чиновники районных администраций. Только на минувшей неделе суд вынес постановление о 59 миллионах рублей штрафа «Фирме Флоридан» за сговор с «Артис-Детское питание».

В образовательных учреждениях города регулярно происходят массовые отравления детей. Ученики жалуются на некачественную еду. Надзорные органы выявляют массовые поставки контрафактных продуктов. Однако никаких серьезных последствий для нарушителей не наступает. Зачастую их даже не штрафуют, ограничиваясь вынесением предупреждений.

В такой ситуации сложно представить, каким опытом Петербург может поделиться с Минском. Судя по публикациям в городских СМИ, посвященным мероприятию, чиновники Смольного и сами не знают, что они могут предложить – в интервью они обошлись общими фразами и заявлениями, избегая какой-либо конкретики.

Теги: картельный сговор, коррупция, школьное питание, соцпит, смольный



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