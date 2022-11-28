Песков: Идея Ватикана о посредничестве не востребована Киевом

Кремль приветствует намерение Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом, но с украинской стороны такие площадки сейчас не могут быть востребованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в настоящее время контактов между Кремлем, Ватиканом и Киевом по этому вопросу нет, передает РИА Новости.

Ранее итальянское издание La Stampa сообщило, что Ватикан готов не только выступить в роли посредника между Киевом и Москвой, но и внести практический вклад, предоставив свою территорию в качестве нейтральной для переговоров между Россией и Украиной.