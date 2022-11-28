В МИД КНР отрицают разочарование жителей Китая жесткими антиковидными мерами

МИД Китая отрицает, что жители страны разочарованы жесткими ограничительными мерами против распространения коронавируса.

"Ситуация, которую вы упомянули, не соответствует действительности", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Таким образом он ответил на вопрос, собираются ли власти отменять текущие антиковидные меры, учитывая "широко распространенное разочарование" среди народа, передает ТАСС.

Ранее в соцсетях стали появляться видео, снятые в городах Китая, на которых люди скандируют лозунги против жестких антиковидных ограничений. В некоторых случаях протестующие требуют отставки Си Цзиньпина.

В Китае продолжается реализация политики "нулевой терпимости" к ковиду. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП КНР замедлится до 1% в 2023 году в случае, если карантинные ограничения не будут сняты. Если же ограничения удастся ослабить, то рост может составить 5%.