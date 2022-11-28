Boeing предлагает поставлять Украине снаряды, которые позволят наносить удары по территории РФ, - Reuters

Американская корпорация Boeing предложила поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые подходят для имеющихся у Киева ракет и для нанесения ударов по России, сообщает Reuters.

По данным агентства, если Пентагон одобрит поставки, первые партии снарядов прибудут на Украину весной 2023 года.

Дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поразить важные военные цели в российском тылу, пишет "МК".

Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сигнализирует США о новых крупных запросах на оружие, включая ракетную артиллерию дальнего радиуса действия, которую Вашингтон отказывался предоставлять. В списке есть армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, дальность действия которого составляет около 300 километров.